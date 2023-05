Parceria mira população em situação de rua de Rio Grande

A Defesa Civil, o Praça Shopping e a Penitenciária Estadual de Rio Grande (PERG) acertaram uma ação conjunta para a confecção de sacos de dormir térmicos e impermeáveis, destinados principalmente para a população em situação de rua. Na semana passada, integrantes do órgão estadual realizou a entrega de 20 cobertores e cinco lonas para serem utilizados na confecção dos itens. Os cobertores foram doados por empresas parceiras que sempre colaboram com o setor com a chegada do inverno e as lonas foram cedidas gratuitamente pela Defesa Civil regional.

O projeto, que compõe a Campanha do Agasalho 2023, vem sendo realizado pela Defesa Civil desde 2021 e em 2022 ganhou o reforço do Praça Shopping, que manteve a parceria para 2023. De acordo com o ordenador da Defesa Civil, Rudimar Machado, no primeiro ano foram cerca de 50 unidades fabricadas e distribuídas. Em 2022 o trabalho foi ampliado com apoio de um grupo de costureiras voluntárias, chegando a 200 peças.

"Essa é uma iniciativa que tem se mantido com a ajuda de organizações e empresas parceiras. Estamos juntos com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social na Campanha do Agasalho e, quando o inverno começar, vamos estar na rua, durante a noite, fazendo a distribuição desses sacos de dormir térmicos para esses moradores que necessitam tanto de calor. Esse é nosso trabalho", afirma Machado.

Neste ano, a novidade é a participação da mão de obra prisional. Costureiras voluntárias estarão na PERG para repassar seu conhecimento e prática para um grupo de apenados, que posteriormente irão também atuar na confecção dos sacos térmicos.

As peças são feitas com cobertores, lonas e materiais plásticos e caixas de leite UHT limpas e desmontadas. O material plástico atua como impermeabilizante, garantindo que o cobertor duplo não entre em contato com líquidos, enquanto as caixas de leite são colocadas no meio da camada de cobertores, auxiliando no processo de isolamento térmico e impedindo a passagem do frio.

De acordo com o Praça Shopping, que fará a doação de todos os aviamentos necessários para o trabalho, na próxima semana os materiais serão deslocados para a PERG para início das aulas e confecção das peças, que serão importantes instrumentos de auxílio para pessoas em situação de rua durantes os dias frios de nossa cidade.