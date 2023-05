Avenida Presidente Vargas será recuperada em Passo Fundo

A revitalização da avenida Presidente Vargas, uma das principais vias de Passo Fundo, começará nos próximos dias. A obra foi anunciada pelo prefeito Pedro Almeida e contemplará 5,2 quilômetros, entre a rua General Canabarro e o Trevo do Ricci, com nova pavimentação, reforço na drenagem, iluminação em LED, paisagismo, sinalização viária e pontos de ônibus em concreto. Também contará com o alargamento do canteiro central com a transformação da ciclofaixa em uma ciclovia de quase cinco quilômetros.

Todos os dias a via concentra um intenso fluxo. Conforme o secretário de Segurança, João Darci Gonçalves, em frente ao Colégio Cecy Leite Costa, considerando os dois sentidos, passam 24 mil veículos. "Esse número é semelhante ao da avenida Brasil, que é trecho de passagem de 25 mil veículos diariamente. A obra na Presidente Vargas terá intervenções importantes em alguns cruzamentos, proporcionando mais segurança e dinamicidade aos usuários, como a implantação de rótulas e melhor sinalização com mais visibilidade", mencionou.

O secretário de Obras, Rubens Astolfi, destaca que o asfalto será reforçado no local para comportar o trânsito. "As melhorias na pavimentação foram projetadas a partir de um diagnóstico técnico baseado em ensaios de engenharia, que apontaram para três diferentes tipos de solução para o trecho: reforço estrutural no pavimento; trechos com fresagem e capa nova de asfalto; e pavimentos em concreto nas paradas de ônibus, como os da Avenida Brasil, para garantir a preservação", mencionou.

Além disso, uma das necessidades atuais da Presidente Vargas e que será atendida é a ciclovia. O espaço será anexado aos canteiros centrais logo no cruzamento com a avenida Sete de Setembro e contará com caminhódromo a partir das imediações de acesso ao bairro Planaltina. "Com relação à ciclofaixa que existe atualmente, a nova ciclovia terá uma extensão maior em 3,3 quilômetros. A área receberá iluminação em LED, que também será posicionada para a via", pontuou Rubens.

O projeto foi desenvolvido pelas secretarias municipais de Obras, Planejamento e Segurança com a participação do Fórum de Mobilidade Urbana. A revitalização vai acontecer em etapas para reduzir ao máximo os impactos no trânsito e tem prazo de 15 meses para conclusão.