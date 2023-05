Nova Petrópolis terá mais 36 câmeras de monitoramento

Estão em andamento os serviços de instalação de mais 36 câmeras de segurança em Nova Petrópolis. A ampliação levará o sistema de videomonitoramento aos bairros e à zona rural do município. Serão mais 30 câmeras fixas, além de duas câmeras panorâmicas e quatro câmeras OCR (que fazem leitura de placas de veículos), além de outros equipamentos e estruturas auxiliares.

O prefeito, Jorge Darlei Wolf e o coordenador de Trânsito e Sistema Viário, Milton César Szimanski, acompanharam a montagem das estruturas, que ocorre no terreno ao lado da prefeitura. Deste ponto, os materiais são transportados pela empresa responsável até os locais em que as câmeras operarão. "Nova Petrópolis ganha um acréscimo muito importante em segurança pública, pois já temos um sistema de videomonitoramento e de cercamento eletrônico que cobre a área central e alguns acessos. Com essa ampliação, estaremos garantindo o mesmo nível de segurança aos bairros e ao interior", avalia o prefeito.

As novas câmeras estarão presentes em quatro localidades do interior e em sete bairros. Conforme a secretaria de Planejamento, as 30 câmeras fixas farão parte do sistema de videomonitoramento já existente no município e poderão ser acessadas em tempo real por órgãos como a Brigada Militar e a Polícia Civil. As duas câmeras panorâmicas operam da mesma forma, com o diferencial de possuírem seis filmadoras integradas em cada uma, oferecendo imagens de 360 graus.

Para realizar a ampliação do sistema, o Município firmou um contrato de locação que pode chegar ao valor de R$ 2.5 milhões em quatro anos de vigência - inclusa a manutenção dos equipamentos. Após o período de quatro anos, os equipamentos passarão a pertencer à prefeitura.