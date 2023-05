Farroupilha vai receber convenção regional da AGAS no fim do mês

A Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) vai reunir a cadeia de supermercadistas num ambiente para ampliar e fortalecer as relações profissionais, fomentando bons negócios. É a 57ª Convenção Regional de Supermercados 2023, agendada para o dia 30 de maio, no Casa Perlage Eventos, em Farroupilha. Empresas interessadas em expor podem contatar a entidade para participarem do evento.

O presidente da AGAS, Antônio Cesa Longo, destaca que a Serra gaúcha foi escolhida por reunir diversos atributos que credenciam a região para receber o evento, especialmente a sua localização, sua representatividade, além do bem receber. "Em 2022, fizemos uma feira com muitas oportunidades. Assim, entendemos que seria importante permanecer em Farroupilha, aliando à feira o Ranking AGAS, num momento ímpar para o setor supermercadista gaúcho em Farroupilha", relata.

Na programação, o primeira dia começa às 9h com a celebração de uma missa no Santuário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio, que no mês de maio, tradicionalmente, reúne cerca de 300 mil fiéis na Romaria. De lá, supermercadistas e fornecedores seguem para o Centro Municipal de Eventos Mário Bianchi, onde acontece a 57ª Convenção Regional de Supermercados, das 10h às 22h.

Considerada o 'esquenta' Expoagas, a feira reunirá mais de 80 expositores num encontro que deverá fortalecer e fazer novos negócios com supermercadistas e atacadistas. São marcas fornecedoras de produtos, equipamentos e serviços para setores como padarias, farmácias, bares, restaurantes, lojas de conveniência, açougues, bazares, hotéis, entre outros, que completam o mix de produtos e serviços que tornam o setor cada vez mais completo.

A programação inclui, ainda, um encontro do núcleo regional da Serra do AGAS Jovem, departamento da associação que congrega mais de 250 sucessores de supermercados com vistas à qualificação e integração de novos líderes do ramo. Paralelo à Convenção, acontece a reunião da diretoria da AGAS no Hotel Holiday Inn.