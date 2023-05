Codeca lança concurso público para três cargos

A Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) abriu as inscrições para concurso público, visando o preenchimento de vagas para os cargos de merendeira e auxiliar de limpeza de escola e nutricionista. As inscrições ocorrem até o dia 18 de maio.

As vagas são para o cadastro de reserva para candidatos com Ensino Fundamental Incompleto, Ensino Fundamental Completo e Ensino Superior. Os salários variam de R$ 715,53 a R$ 3.811,50 conforme a escolaridade e a carga horária semanal. As inscrições são feitas diretamente no site da Legalle Concursos, com valores que variam de R$ 30,00 a R$ 60,00, de acordo com o cargo pretendido.

A Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) se tornou a prestadora dos serviços de alimentação e higiene na rede municipal de ensino em agosto de 2022. No processo seletivo emergencial (contratação temporária), realizado no final de junho de 2022, 432 profissionais passaram a atuar em uma estrutura que abrange a própria Secretaria Municipal de Educação, Central de Matrículas e setor de manutenção, além de 83 escolas de ensino fundamental, garantindo refeições saudáveis e ambiente higienizado para um contingente de mais de 34 mil estudantes e cerca de 3,5 mil servidores.