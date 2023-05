Três Coroas completa 64 anos com atrações gratuitas ao público

A cidade de Três Coroas completa 64 anos com uma série de atrações para a comunidade. O evento, nos dias 6, 7, 13 e 14 de maio serão marcados por diversas atividades espalhadas pela cidade, principalmente na Praça Affonso Saul.

Durante os dias 6 e 7, programação cultural, atividades ao ar livre, feirinhas e exposições, passeio de trenzinho pelo centro da cidade e da praça de alimentação, repleta de delícias tradicionais como bolinhos de batata e sopa de capeletti, além das cervejarias locais.

O ponto alto das festividades será no domingo, 7, às 18h, com show do renomado músico Luiz Marenco. Para os amantes dos esportes, dias 13 e 14, estão reservados para campeonatos esportivos em diferentes modalidades. Todas as atrações serão gratuitas e abertas ao público, proporcionando oportunidades para que todos possam participar e se divertir.