Chá beneficente reverterá fundos para a biblioteca de Rio Grande

O "Chá das Cinco na Biblioteca" busca arrecadar fundos para a realização de melhorias em espaços próprios da Bibliotheca Rio-Grandense, na cidade de Rio Grande. O evento benemerente, que acontecerá na tarde do dia 17 de maio, terá todo o valor arrecadado aplicado na modernização do acervo infantil da biblioteca, na compra de materiais pedagógicos com tecnologias digitais e na reforma do espaço ocupado por ele.

A realização do chá antecede a realização da Noite do Centro Histórico e, assim como o evento que abrirá museus e prédios clássicos de cidade para a visitação da comunidade em horário especial, visa a valorização deste prédio e desta instituição que tanto colaboraram com a comunidade rio-grandina.

O evento foi idealizado pela secretária de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, Lu Compiani Branco. "A ideia é trazer um pouco desse contexto de antigamente, de uma tradição rio-grandina em ter ótimas confeitarias e padarias, buscando reviver estas histórias e ao mesmo tempo transformar os recursos arrecadados com este evento em melhorias no acervo infantil da biblioteca", afirma. Os ingressos custam R$ 70,00.