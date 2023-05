Votação vai escolher ruas a serem asfaltadas em Passo Fundo

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida anunciou, nesta quinta-feira (4), a quarta edição do programa Minha Rua com Asfalto, que incluirá o asfaltamento de mais 150 quadras, em 30 bairros. A votação popular que vai auxiliar na definição das ruas prioritárias e do cronograma de obras já foi aberta e seguirá até o dia 15 de junho pelo site da prefeitura.

A ideia de estruturar o cronograma de obras, que contempla a canalização e o asfaltamento das vias, com a participação das pessoas amplia o envolvimento da comunidade na prestação do serviço público. Durante a votação, além de apontar para uma das ruas pré-selecionadas pela prefeitura, é possível mencionar uma rua não incluída na lista a fim de que ela também seja contemplada. As 15 ruas mais indicadas, com até cinco quadras e em área urbana, também serão asfaltadas.

Conforme o secretário de Obras, Rubens Astolfi, as obras da quarta edição terão início logo após a conclusão da terceira etapa do Minha Rua com Asfalto, que já está com 70% das obras executadas. "Pelo programa, mais de 350 quadras já receberam as obras, impactando diretamente no dia a dia dos moradores. Estamos na reta final das intervenções nas ruas que fazem parte da terceira edição. Assim que esta etapa for finalizada, a quarta será iniciada", pontua.

Paralelamente, o município trabalha no asfaltamento de vias extensas da cidade que são estratégicas para o trânsito e a mobilidade urbana. Em março, a prefeitura anunciou dois pacotes de obras, que, a partir da contratação de uma empresa via licitação, contemplarão 12 ruas, totalizando 18 quilômetros e 178 quadras, com novo asfalto, sinalização e iluminação em LED.

O primeiro pacote abrangerá as ruas Uruguai, Paissandu, Gelson Ribeiro e Teixeira Soares, além das avenidas Moacir da Motta Fortes e Rio Grande. O segundo, as ruas Bento Gonçalves, Fagundes dos Reis, Capitão Eleutério, Lava Pés, Senador Pinheiro e João de Césaro. Os processos licitatórios estão em andamento e as obras deverão iniciar ainda neste primeiro semestre de 2023.