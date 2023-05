Rio Grande lança programa para redução da violência

A prefeitura de Rio Grande lançou o programa Virada da Paz, em evento no Centro Integrado de Desenvolvimento do Ecossistema Costeiro do Extremo Sul, na Universidade Federal do Rio Grande (FURG). O projeto que irá implantar um modelo de segurança pública mais proativo e interdisciplinar vai oportunizar o trabalho integrado entre município, forças de segurança, Poder Judiciário, Ministério Público e comunidade, proporcionando o aumento da segurança para a população.

O programa vai trabalhar com uma concepção de segurança ampla a partir da análise de dados socioeconômicos e índices de criminalidade, que serão usados como base para uma série de ações em conjunto com outros órgãos públicos. O Virada da Paz atuará em duas frentes: as secretarias municipais aplicarão, de forma conjunta, uma abordagem dentro do projeto com ações de atenção especializada às famílias em estado de vulnerabilidade social. Já as forças de segurança terão como base as ações de forma conjunta, seja no patrulhamento ou na troca de informações para a prevenção da violência.

O objetivo final será a redução do número de homicídios, furtos e roubos, a redução das ocorrências de perturbação do sossego, da violência contra a mulher, juvenil e a reincidência criminal. "Rio Grande enfrenta o desafio de superar a violência e a insegurança e o projeto apresentado propõe um modelo concreto para mudar a situação no município. O Virada da Paz não é um investimento de curto prazo, nós vamos plantar essa semente", afirmou o prefeito Fábio Branco

A cidade de Rio Grande enfrentou no ano passado uma onda de insegurança com número alarmante de homicídios causados pelo tráfico de drogas. Nesta semana, o 6º Batalhão de Polícia Militar de Rio Grande divulgou os dados das ações do primeiro quadrimestre deste ano. Segundo a Brigada Militar foi registrado uma redução de 49% nas mortes violentas (homicídios, feminicídio e latrocínios), queda de 55% nos roubos de veículos, 50% nos roubos a transporte público e 47% nos roubos a estabelecimentos comerciais, financeiros e de ensino.