Renegociação de dívida evita leilão de prédio do hospital de Canela

A prefeitura e o Hospital de Caridade de Canela (HCC) apresentaram um cronograma para pôr fim à dívida da casa de saúde, através de um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os valores, se fossem atualizados, somariam um déficit de mais de R$ 24 milhões, porém, com o trabalho detalhado de revisão judicial, o valor chegou a R$ 5.901 milhões, uma redução de 75%. Com isso, conseguiu, também, evitar o leilão do prédio do hospital.

De forma bem didática o prefeito Constantino Orsolin apresentou os dados referentes à negociação da dívida previdenciária, não previdenciária e valores de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). "Desde quando a administração realizou a intervenção no HCC, a intenção sempre foi a de resolver as pendências tributárias, além de compromissos mais urgentes, tanto com fornecedores e, principalmente, com os salários de funcionários e médicos, que desde a nova interferência vem se mantendo os pagamentos todos em dia" destacou Orsolin.

Outro ponto destacado pelo prefeito foram os mandatos de leilão do prédio da casa de saúde expedidos em janeiro e em março de 2023. Por conta dessa negociação, ambos foram suspensos. O chefe do executivo também destacou o trabalho realizado pelos voluntários que estiveram ao longo dos anos a frente do HCC.

Orsolin finalizou dizendo que encaminhará a Câmara de Vereadores uma lei para que seja autorizada que as próximas administrações continuam a quitar as parcelas para que a dívida volte e causa novos problemas. "O que fizemos aqui foi conseguir negociar a dívida, mas a sua quitação passará por várias administrações, serão um total de 145 parcelas e isso que queremos garantir", disse Constantino.