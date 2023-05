Iniciativa quer reduzir fios em postes de luz de Erechim

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, recebeu representantes das empresas provedoras de internet no município, o gerente de relacionamento da RGE na região do Alto Uruguai, Cláudio Manica, e servidores municipais, para falar sobre a campanha Poste Limpo. A iniciativa visa organização e melhorias nas fiações da telecomunicação nos postes de luz da cidade.

O representante da InternetSul - Associação dos Provedores de Internet do Sul, em Erechim, Adriano Vanzeto, apresentou o projeto voltado para a conscientização das empresas do setor sobre o cabeamento nos postes de energia, organização e distribuição da fiação nas cidades. "O objetivo é entregar uma solução, buscar as melhores práticas para organizar os cabos da rede de fibra ótica nos postes de luz do município. Então, vamos unir todas as forças e, inicialmente, fazer uma rua modelo, que será definida nos próximos dias com a RGE, e vamos deixar os cabos da fibra ótica, da iluminação pública e da fiação da concessionária dentro do padrão, além de recolher os cabos sem uso. A ideia é a cada três meses fazer uma rua diferente", comenta Adriano.

O prefeito, Paulo Polis, disse que apoia a a iniciativa de padronizar as fiações nos postes de luz do município. "É muito importante envolver o Poder Executivo, Legislativo, empresas, e a sociedade, os usuários de modo geral, porque o cuidado e a organização da cidade para deixar as ruas e os postes mais limpos e seguros, tem que ser coletivo. E é com a união de todos que estamos construindo uma cidade melhor para investir e viver", destaca.

A rua que servirá como modelo para o projeto ainda não foi definida. Uma nova reunião sobre o tema deve ocorrer nas próximas semanas.