Aeroporto de Caxias do Sul pode superar recorde de passageiros em um ano

O terminal do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, registrou alta na movimentação de passageiros durante o primeiro quadrimestre de 2023, comparado aos números da mesma época do ano passado. Entre janeiro e abril deste ano, 99,3 mil pessoas transitaram pelo aeródromo. O incremento é 111% superior ao total de passageiros do primeiro quadrimestre de 2022, que foi de 46.954.

Os dados abrem expectativa de quebra do recorde anual histórico de passageiros, que remonta a 2019, quando o Hugo Cantergiani atingiu o pico de 240 mil passageiros. O principal fator para o aumento expressivo de passageiros foi a quantidade de novas operações. No primeiro quadrimestre do ano passado, o aeródromo possuía apenas dois voos. Atualmente, são quatro voos diários, divididos entre as companhias Azul, Gol e Latam.

Nesta semana, a Azul passou a utilizar um novo avião de maior capacidade no trecho entre Caxias do Sul e Campinas, em São Paulo. Além disso, a Gol, que opera voos para Guarulhos, anunciou o retorno da operação entre Caxias e o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Houve voos entre as duas cidades no início do ano e, agora, a operação será retomada a partir de junho.

Maurício Loreto D'Ávila, diretor do terminal, avaliou o resultado. "Com as carências constatadas nos transportes rodoviário e ferroviário, a aviação vem se tornando alternativa para o desenvolvimento nacional. O transporte aéreo está se tornando ágil, eficiente e traz segurança. No contexto, a aviação regional tem papel importante no desenvolvimento do país, promovendo a integração entre a cidade grande e o interior, alavancando oportunidades e negócios", destaca.

Atualmente, além da aviação comercial, o Aeroporto Hugo Cantergiani é responsável por transporte de órgãos e enfermos. O terminal também está habilitado para pousos de aeronaves particulares, nas quais podem estar autoridades e delegações de atletas. Recentemente, o governo estadual também assinou a outorga para a prefeitura, que passa a administrar o terminal integralmente.