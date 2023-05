Rodeio Internacional de Imbé inicia na próxima semana

O XVI Rodeio Crioulo Internacional de Imbé ocorrerá entre os dias 11 a 14 de maio, no Parque Municipal de Eventos. As instalações estão sendo preparadas para receber o público, que poderá acompanhar as competições, além de outros atrativos programados.

O valor para entrada individual do público geral em um dia é de dois quilos de alimento ou R$ 10,00. Para permanência varia de acordo com os dias: na quarta-feira são seis quilos de alimento ou R$ 30,00, na quinta-feira são cinco quilos de alimento ou R$ 25,00 e na sexta-feira são quatro quilos de alimento ou R$ 20,00. O estacionamento para carro ou moto em um dia é de quatro quilos de alimento ou R$ 20,00, para permanência destes veículos ou outros veículos é de 10 quilos de alimento ou R$ 50,00.

O terceiro lote de passaportes para participação nas provas campeiras já está disponível para venda. O valor é R$ 650,00 para o público geral e R$ 600,00 para as duplas afiliadas às entidades tradicionalistas de Imbé e que possuam o cartão do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) em dia.

O passaporte abrange três modalidades do evento, sendo uma exclusiva para quem adquirir o passaporte, a taça do dia 11 de maio, a taça do dia 12 de maio - em homenagem a César Mesquita e Claudinho de Jesus - e a modalidade duplas oficial. O rodeio contará com shows, bailes, provas artísticas, campeiras e gineteadas, além da distribuição de mais de R$ 90 mil em prêmios.