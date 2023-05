Construarte e Multifeira são lançadas em Santa Cruz do Sul

Dois grandes eventos remodelados e com a expectativa de reunir mais de 50 mil visitantes. Com esta proposta, a Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp) e o Município de Santa Cruz do Sul lançaram na noite de terça-feira, 2 de maio, a 8ª Construarte e 9ª Multifeira, que vão ocorrer de 28 de junho a 2 de julho, no Parque da Oktoberfest. O coquetel de lançamento, no Pavilhão Central, contou com a apresentação das novidades e divulgação das empresas já confirmadas na exposição

A 8ª Construarte, que neste ano terá como tema "O Conceito de Morar Bem" inclui as áreas da construção, decoração e negócios imobiliários, com a participação de construtoras, incorporadoras, imobiliárias, metalúrgicas, engenheiros, arquitetos, lojas e entidades ligadas ao setor. Já a 9ª Multifeira será direcionada a moda, vestuário, calçados, utilidades domésticas, bem-estar e saúde, agroindústria familiar, feira de automóveis e brinquedos.

As exposições vão ocorrer em três pavilhões do parque, que conta com 80 mil metros quadrados de área. Além disso, a área externa terá uma programação voltada para gastronomia, música e lazer dos visitantes. "Esses são eventos que trazem a possibilidade de desenvolvimento de todo o nosso importante setor da construção civil e do varejo. Este ano, nossa proposta é garantir aos visitantes muitas novidades e tendências, buscando principalmente, proporcionar uma experiência diferenciada para todos e fomentar intensamente a realização de negócios", destaca o engenheiro civil e coordenador dos eventos, Leo Azeredo.

De acordo com o vice-presidente de Eventos da Assemp, Roni Schuh, o objetivo para este ano é superar, em número de visitantes, o evento do ano passado, prejudicado pelo clima. "Com tempo bom e uma diversificada programação, esperamos chegar a 50 mil visitantes nos cinco dias de feira, unindo lazer e bons negócios", enfatiza ele. Em 2022, os eventos tiveram um público visitante de 30 mil pessoas.