São Leopoldo repassa valores para o Casa Aberta

O termo de fomento, assinado pelo secretário de Assistência Social de São Leopoldo,, Fábio Bernardo com a instituição Casa Aberta, no valor de R$ 250 mil, é oriundo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. O valor, repassado nesta semana, é para a realização do projeto "Rede Cuidante: promovendo cuidado e proteção aos direitos de crianças e adolescentes" no município. A

O projeto tem como objetivo promover o processo de implementação e articulação de instrumentos e fluxos para o acompanhamento de crianças e adolescentes, em situação de acolhimento institucional. Além disso, produzir comunicação e ações mais eficientes nas intervenções da rede intersetorial para o fortalecimento do sistema de garantia de direitos e do plano municipal de expansão qualificada e reordenamento dos serviços de acolhimento do município.

"Esse recurso é importante para qualificarmos o atendimento nos três acolhimentos municipais. Através da instituição âncora Casa Aberta, também atenderemos os acolhimentos Associação Arte Cultura pela Paz Isaura Maia, e Associação para o Projeto Amor, com um processo de qualificação contínua para todos os trabalhadores", disse Fábio Bernardo. Ele complementou destacando a importância desse debate para o São Léo Mais Acolhedor, "onde será colocado em prática os serviços em um processo de reordenamento do serviço de acolhimento".