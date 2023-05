São Miguel das Missões recebe encontro sobre o patrimônio mundial

A Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul vai sediar, de quinta-feira (4) a sábado (6), o Encontro Brasileiro das Cidades Patrimônio Mundial, evento que acontece pela primeira vez no Estado, no município de São Miguel das Missões, único Patrimônio Cultural Mundial do sul do país. A conferência reúne centenas de autoridades de todo o Brasil, com discussões, conexão e captação de oportunidades a partir das temáticas do turismo e da promoção turística.

O encontro discutirá os avanços nas políticas públicas voltadas para o patrimônio mundial cultural e natural, com debates sobre a recomendação para elaborar o Plano Nacional de Gestão Política do Patrimônio Mundial do País. Os participantes também tratarão sobre a política de Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A programação inclui diversos temas, integrando cultura, patrimônio e potencial turístico. Um dos enfoques está nas possibilidades de financiamento e captação de investimentos para as cidades históricas turísticas e patrimônio natural e cultural, com informações sobre a elaboração de projetos para atração de investimentos e parcerias público-privadas.

Destino marcado na memória dos gaúchos e dos brasileiros pelos atrativos histórico-culturais, o município de São Miguel das Missões abriga o Sítio Histórico São Miguel Arcanjo, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1983. O local abriga parte dos remanescentes da antiga Redução Jesuítica dos Guaranis, fundada em 1632, e também é sede do Espetáculo Som e Luz.

Para a prefeitura de São Miguel das Missões, o evento é uma oportunidade para discutir como as cidades históricas desempenham um papel de destaque na dinamização econômica, social, cultural, ambiental e turística de uma localidade. "São núcleos com grande potencial para a geração de riquezas, trabalho e renda e devem aproveitar bem as suas especificidades e redes de cooperação", disse. A cidade vem se preparando internamente, junto à Confederação Nacional de Municípios (CNM), ao governo do Estado e à Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), para receber o encontro, que deve fomentar ainda mais o turismo da região.