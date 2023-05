Lajeado flexibiliza lei para manipulação de carnes em estabelecimentos

A prefeitura de Lajeado publicou um decreto que traz novidades para as empresas que contam com Unidades de Beneficiamento de Produtos de Origem Animal (POA). A partir de agora, estes locais poderão fazer a manipulação e/ou transformação artesanal de carnes (tempero, recheio, molde, etc) para venda direta ao consumidor final, processo também chamado de baixa industrialização e/ou semielaborados.

Conforme a coordenadora do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Paula Luciana Kern, estes produtos são aqueles que entram in natura e sofrem um processamento de baixa industrialização, com temperos naturais, sem uso de aditivos de prolongar vida na prateleira. Este preparo deverá ser feito em espaço destinado para este fim específico, sendo identificado, dentro dos açougues, casas de carnes e estabelecimentos de comércio varejista de carnes in natura e/ou transformadas.

Com o decreto, passa a ser permitida a preparação de produtos de origem animal de baixa industrialização e semielaborados pelo estabelecimentos de itens como hambúrguer, almôndegas, quibes e similares, temperados, recheados e empanados de cortes de bovino, de suínos, de ovinos e de frangos, seus miúdos e produtos mistos. Continua proibida a fabricação de produtos embutidos, dessecados, salgados (tipo charque) e maturados.

Os estabelecimentos interessados em realizar essa atividade devem solicitar a adesão ao programa SIMplifica, que faz parte do Serviço de Inspeção Municipal e é um dos órgãos responsáveis por garantir a segurança alimentar. Podem aderir unidades que manejam carne e seus derivados e pescado e seus derivados. Para realizar a manipulação, o estabelecimento precisa ter um responsável técnico, que poderá ser profissional de nível técnico ou superior com conhecimento na área de alimentos conforme registro no seu conselho.