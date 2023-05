São Leopoldo e Novo Hamburgo organizam conferência em conjunto voltada aos povos de matriz africana

Os municípios de São Leopoldo e Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, realizarão a 1ª Conferência Intermunicipal dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. O evento ocorre nesta sexta-feira (5), na Câmara de Vereadores, rua Independência, 66, Centro de São Leopoldo, no horário das 17h às 21h. O evento terá formato híbrido e não é necessária a inscrição prévia.

A Conferência traz como tema "O eco da primeira palavra". A atividade é promovida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, pelo Conselho Municipal dos Povos Tradicionais de Matriz Africana (Compotma) e pela Coordenadoria de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial de Novo Hamburgo.

A chefe do Departamento de Igualdade Racial, Adriângela Cabral, lembra que, em São Leopoldo, a primeira conferência sobre o tema ocorreu no ano de 2022. Já em 2023, o município está organizando os debates em âmbito regional com a participação de Novo Hamburgo. A mesa de abertura contará com a presença do prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi; secretária municipal de Direitos Humanos, Nadir Maria de Jesus; presidente do Conselho Municipal dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, Rodrigo de Azevedo e chefe do Departamento de Igualdade Racial, Adriângela Cabral.