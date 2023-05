Construtora busca corretores de imóveis em Gravataí

A construtora MRV está credenciando corretores autônomos para reforçar e auxiliar o time comercial no atendimento personalizado de seus clientes no Rio Grande do Sul. As oportunidades são para atuação na cidade de Gravataí. A empresa pretende credenciar 30 profissionais em busca de uma oportunidade para serem protagonistas das suas carreiras.

Os interessados podem ir até a loja da MRV na cidade, localizada na avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, 865 (Centro), na quarta-feira (10), às 15h. Será realizada uma apresentação das oportunidades, do formato de parceria e de benefícios que serão ofertados aos profissionais.

A oportunidade contempla profissionais que tenham ensino médio completo e vivência na área comercial, não necessariamente no setor de imóveis. Dentro do escopo do serviço que será prestado pelos corretores credenciados estão a prospecção, agendamento, atendimento e acompanhamento do cliente em todo o processo de compra de um imóvel.

Para atuação na área é obrigatório ter registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), órgão responsável pela fiscalização do trabalho dos corretores e das imobiliárias. Além disso, a construtora oferece aos corretores autônomos credenciados e demais prestadores estrutura para o desenvolvimento das atividades, como internet, telefone fixo, leads qualificados, ferramentas para auxiliar durante a venda e o acompanhamento de um corretor coach.