Comércio de Caxias do Sul espera por mais vendas no Dia das Mães

Vestuário e moda, beleza e cuidados e itens para casa devem ser os produtos mais procurados para representar o carinho neste Dia das Mães em Caxias do Sul. A tradicional pesquisa de intenção de compras para a data, realizada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade mostra que a segunda principal comemoração para o varejo - ficando apenas atrás do Natal - deve ter um incremento de 14,3% no tíquete médio por consumidor, pulando de R$ 198,30 para R$ 226,62 em 2023.

Dos 720 entrevistados pelo Núcleo de Informações de Mercado da entidade, 51,4% irão às compras. Cerca de 63% vão presentear a mãe, a companheira (12,7%) ou a sogra (7,2%). Do total, 45,9% disseram que pretendem gastar mais neste ano, em função alta dos preços dos produtos, enquanto outros entrevistados afirmaram investir mais porque querem comprar um presente melhor e/ou porque estão com melhores condições no orçamento familiar.

Além dos itens de varejo, dois em cada três ouvidos afirmaram que os serviços também serão uma opção adicional de presente. A maioria também respondeu que pretende ficar em casa para o almoço com a mãe. "O Dia das Mães é uma comemoração muito afetiva, por isso a sensibilização dos lojistas junto aos consumidores é uma estratégia bastante eficiente. Para grande parte das pessoas que ouvimos, a ambientação do local de compra é muito importante ou importante para a compra, e a decoração ainda colabora para que eles entrem e confiram as opções", analisa Carlos Alberto Cervieri, gerente Administrativo Financeiro da CDL Caxias do Sul.

Quase unanimidade entre os caxienses entrevistados pela CDL, o comércio local será, mais uma vez, a escolha para a aquisição do presente de Dia das Mães. As lojas do Centro da cidade seguem na preferência, seguidas dos estabelecimentos em shoppings e em bairros. Cerca de 42% das compras devem ser feitas na semana que antecede o dia 14 de maio.

Entre os fatores para a escolha do empreendimento estão prioritariamente o atendimento (atenção, explicação dos produtos e ajuda na decisão. A qualidade e diversidade dos itens também é valorizada. O dinheiro será a principal forma de pagamento - cerca de 45% devem utilizar essa forma para pagar pelo presente.