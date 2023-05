Bairro planejado de Gravataí já vendeu 90% dos lotes

Em evento aberto e ao ar livre, no domingo (7), será inaugurado em Gravataí o Terranova Bairro Planejado. O projeto urbanístico, inspirado na qualidade de vida dos futuros moradores, teve 90% dos lotes já comercializados pela Consplan Empreendimentos Imobiliários.

Com investimento de R$ 32 milhões em sua obra, o espaço conta com 13 hectares de extensão repletos de verde, sendo mais de cinco deles de área de preservação permanente. Além de diversos recantos diferenciados de convivência, no total são 429 terrenos residenciais e comerciais, de 180m² a 366m², prontos para a construção de casas e empreendimentos.

Na data, das 11h às 15h, a população, proprietários de terrenos e autoridades poderão desfrutar de diversas atrações. Brinquedos infláveis para os pequenos, recreacionistas, food trucks, com diferentes opções gastronômicas para adultos e crianças, além de barracas com muitas outras delícias, estarão espalhados pelo bairro. Tudo em meio à música e diversão. O evento, com o corte da fita inaugural, ocorrerá na entrada do Terranova e na Praça Conviva, com acesso pela rua Corrêa Lima.