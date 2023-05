Santa Maria tem feirão de empregos com 280 vagas

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Santa Maria promove, com apoio da Prefeitura, por meio do Programa Emprega Santa Maria, da Secretaria de Desenvolvimento Social, o Feirão de Empregos, nesta quarta-feira (3), na sede da instituição, que fica na rua Professor Braga, 60. A atividade ocorre das 9h ao meio-dia e das 13h às 17h. Interessados devem levar junto uma cópia do currículo.

Contando com a presença de 10 empresas nesta edição, serão ofertadas mais de 280 vagas de emprego, aproximando as pessoas que procuram uma colocação no mundo do trabalho e as empresas que têm a necessidade de localizar profissionais qualificados.

O secretário de Desenvolvimento Social destaca a parceria com o Senac junto ao programa Emprega Santa Maria, promovido pela Prefeitura. "Estamos fomentando junto à empresas locais e parcerias oportunizar que o mercado de trabalho absorva a mão de obra que está fora dele. E essa grande parceria com o Senac, teremos o Feirão, com quase 300 vagas de emprego, abertas a pessoas que forem lá com seus currículos. É uma grande força tarefa para auxiliar as pessoas a conseguirem emprego. A previsão é que pelo menos 140 pessoas já sejam contratadas no local. São 10 empresas locais contratando", afirma.