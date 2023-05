Aniversário de Três Coroas vai contar com feira comercial

No doming (7) a Feira do Comércio e Serviços da CDL será uma das atrações das comemorações de 64 anos de Três Coroas. Promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Igrejinha e Três Coroas, a ação ocorre na rua Coberta, junto à Praça Affonso Saul, das 09 às 19 horas.

Os estandes de empresas associadas da entidade estarão comercializando e apresentando peças de vestuário, calçados, acessórios e serviços. Paralelamente, acontecem também no local Feira de Artesanato, exposições, Encontro de Grupos Folclóricos e diversos shows musicais. Também no domingo, às 18h, haverá um show com o músico nativista Luiz Marenco.

Para a presidente da CDL de Igrejinha e Três Coroas, Natalia Debarba, esta é uma oportunidade de somar junto ao município e aos três-coroense. "Além da venda, essas feiras são uma oportunidade para os associados prospectarem novos clientes que talvez não conheçam determinados negócios, mostrando seus produtos lá no dia", avalia.

Para marcar as comemorações do aniversário de 64 anos, Três Coroas promove uma série de atividades culturais e esportivas nos dias 6, 7, 13 e 14 de maio na Praça Affonso Saul e outros pontos do município. Todas as atrações terão entrada franca.