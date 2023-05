Plataforma que vai unir candidatos e empresas por vagas de emprego recebe inscrições em Santa Cruz do Sul

A nova plataforma do Programa Santa Cruz Qualifica, criada para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade a encontrar vagas de emprego no município já pode ser acessada. A ferramenta consiste em um sistema que interliga os dados entre usuários, serviço público e as empresas do município interessadas na contratação de recursos humanos.

Na semana passada, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes) realizou uma capacitação junto às coordenações e equipes dos diferentes órgãos e serviços vinculados à pasta. Os servidores conheceram a plataforma e a forma correta de preenchimento das abas onde constarão os dados dos usuários que tenham interesse em se candidatar a uma oportunidade no mercado de trabalho.

Para inscrever o currículo na plataforma, os interessados devem se dirigir ao Cras de referência - Central, Beatriz ou Integrar -, munidos de RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço, de segunda a sexta, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. A partir de então será gerado um banco de dados para futuro acesso das empresas parceiras do Santa Cruz Qualifica.

Alunos egressos de cursos de qualificação oferecidos pela prefeitura, que optarem por disponibilizar seus currículos na plataforma, serão vistos pelas empresas parceiras que estiverem em busca de mão de obra. Os empregadores poderão escolher entre os candidatos, aqueles que melhor se adequarem ao perfil desejado, a partir de informações referentes à escolaridade, objetivo profissional e nível de experiência. "Além de qualificar e bem preparar as pessoas para as oportunidades do mercado, vamos contribuir para encurtar a distância entre candidato e possível empregador", disse a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Roberta Pereira.