Gravataí ingressa em programa estadual do transporte escolar

O governo do Estado e a prefeitura de Gravataí celebraram, na segunda-feira (2), o retorno do município ao Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar (Peate). O ato de assinatura foi realizado no Paço Municipal, em Gravataí. Ao todo, 1.200 alunos da região serão atendidos.

A partir de agora, o município ficará responsável por transportar os alunos e receberá do governo do Estado um repasse com 10 parcelas mensais entre os meses de fevereiro e novembro para atender a demanda. Presente no evento, a secretária da Educação, Raquel Teixeira, afirmou que é preciso compreender o Regime de Colaboração da educação pública. "O transporte escolar é elemento fundamental na garantia de acesso à educação. O regime, presente na Constituição Federal, prevê a corresponsabilidade dos entes federados, e o programa Peate repassa verba aos municípios para que todos os alunos sejam atendidos. Estamos felizes com o retorno de Gravataí, pois assim atenderemos os estudantes de forma mais eficiente e segura", destacou a secretária.

Com a inclusão de Gravataí, são 465 municípios no Estado que integram o Peate, e cerca de 69 mil estudantes beneficiados no total. Em 2022, houve um aumento de 30% nos repasses, que saltaram de R$ 160 milhões para R$ 209,1 milhões. Em 2023, o investimento será em torno de R$ 228 milhões.

O Peate também conta com a utilização do software de gestão do transporte escolar para a geolocalização dos estudantes das redes estadual e municipal. A iniciativa possibilita a realização de itinerários mais próximos do zoneamento escolar e garante a transferência correta dos recursos financeiros de acordo com a extensão territorial do município. Além disso, a adesão dos municípios ao programa permite a otimização dos roteiros dos estudantes das escolas estaduais junto às municipais, inclusive com a compra de passagens com valores consideravelmente menores.