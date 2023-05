UBS é reaberta após quatro anos de interdição em Venâncio Aires

A unidade básica de saúde (UBS) Travessa, de Venâncio Aires, voltou a atender a comunidade a partir desta terça-feira (02). O espaço foi reinaugurado após passar por reforma e ampliação, em um investimento de R$ 400 mil. O posto contará com dentista, médico e equipe de enfermagem.

A UBS possuía um laudo de interdição emitido em 2019 devido aos danos estruturais do local. Entretanto, o atendimento foi suspenso apenas em 2021, com o objetivo de garantir a segurança dos pacientes. No ato de inauguração, o secretário de Saúde Tiago Quintana relembrou o trabalho realizado no local e incentivou a comunidade a cuidar da unidade de saúde.

"A Prefeitura não mede esforços para investir na saúde. Só no ano de 2022, foram investidos R$ 105 milhões. Neste momento, nós estamos investindo cerca de 25% do orçamento da Prefeitura. Esse é o maior investimento na saúde da história dos 132 anos de Venâncio Aires", destacou o prefeito Jarbas da Rosa.

A empresa responsável pelas obras efetuou a construção de um muro de arrimo no entorno da unidade, o estaqueamento da estrutura, a demolição da parte comprometida e a ampliação do espaço para 180 metros quadrados, entre outras melhorias. Durante a manhã, o movimento já foi intenso no local.