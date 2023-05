Hortas em escolas auxiliam no ensino a crianças de Passo Fundo

Uma iniciativa está contribuindo com a relação dos alunos da rede municipal de ensino de Passo Fundo e a sustentabilidade, tanto nas escolas de Ensino Fundamental quanto de Educação infantil. Com o projeto " [email protected] ", a prefeitura fornece o suporte para que as instituições possam implementar uma horta didático-pedagógica e outras práticas que aproximam as crianças de questões como o cuidado com o meio ambiente e a alimentação saudável.

O coordenador do projeto, Juliano Cavalcanti, explica que a iniciativa já foi implementada em mais de 10 escolas, que já realizavam iniciativas voltadas ao plantio. Aos poucos, ele vai sendo expandido. "Fizemos um levantamento para identificar as escolas que já tinham ou estavam planejando. Assim, demos condições para a continuidade. Cada comunidade tem a sua realidade e muitas crianças ainda não tiveram esse contato. É um incentivo para que os alunos criem hábitos saudáveis e levem isso para a família e para a vida", afirmou.

O projeto-piloto fica na escola do bairro Jaboticabal. Conforme a professora de Ciências e Pensamento Científico, as atividades são alinhadas aos componentes curriculares e buscam formar cidadãos participativos, críticos e criativos. "Os alunos participam efetivamente, desde a construção e a escolha do formato da horta às atividades utilizando as cultivares da horta. Queremos que eles atuem no desenvolvimento de soluções para o meio em que vivem e para os problemas identificados por eles", afirma.

A professora menciona algumas ações que são realizadas com os alunos e a utilização das cultivares da horta. "Em função da dengue, por exemplo, estamos desenvolvendo um repelente com alecrim. Além disso, neste ano, uma das tarefas que será feita é a produção de sabão colorido, utilizando pigmento das cultivares da horta, e óleo de cozinha que cada um trará de casa. A ideia é debatermos o tema da sustentabilidade e consumo consciente", enfatiza.

De acordo com Juliano, o projeto conta com diversos parceiros sem fins lucrativos, como Emater, Sebrae, Sicredi, Embrapa, Universidade de Passo Fundo (UPF), Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), Fórum de Mobilidade Humana, Gesp, Agenda 21, Cetap e Ministério Público Estadual. São previstas ações em conjunto com outras secretarias como a de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Planejamento e Saúde.