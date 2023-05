Reunião no dia 10 vai definir plano voltado para museu de Taquara

A prefeitura de Taquara realizará, no dia 10 de maio, um encontro com o objetivo de definir o plano museológico para o Museu Histórico Municipal Adelmo Trott, que em breve será transferido para a Casa Vidal. O evento é aberto ao público, e inicia às 19h, na atual sede do museu, na rua Nelson Renck, 2933, Centro.

A reunião será conduzida pela empresa Movimento Curadoria e Projetos Culturais, com o objetivo de envolver a comunidade sobre as questões relacionadas às ações do museu. "Será um primeiro momento de reflexão, a fim de direcionarmos os programas da instituição. O plano museológico é a ferramenta que norteia o que é feito em um museu. É um documento voltado para o planejamento estratégico, onde são definidos os programas e projetos para os próximos anos", explica a museóloga e gestora da Movimento Curadoria e Projetos Culturais, Daniela Schmitt.

O chefe da Divisão do Arquivo Histórico de Taquara, Maicon Rodrigues, completa que as propostas discutidas para o plano museológico serão detalhadas para que se tornem futuras leis municipais. "Este encontro será muito importante, para definir que museu queremos ter para o futuro. Futuramente, haverá um segundo encontro, com as ideias mais detalhadas, e o posterior encaminhamento como projeto de lei para a Câmara de Vereadores, e com a sanção da prefeita", destaca.