Feirão oferece mais de 600 vagas de emprego até sexta-feira em Novo Hamburgo

A Agência Municipal de Emprego (AME) de Novo Hamburgo começou, nesta terça-feira, com duração até a sexta-feira (5), a primeira edição de 2023 do Feirão de Empregos de Novo Hamburgo, com mais de 600 vagas de trabalho abertas. Das 8h às 16h, os candidatos podem comparecer ao local, na rua Joaquim Pedro Soares, 349, no Centro, para concorrer a uma dessas vagas.

Durante o Feirão, os trabalhadores serão cadastrados no sistema e, aqueles que possuírem perfil compatível com as vagas de emprego oferecidas, receberão carta de encaminhamento para participar da entrevista com a empresa. As vagas são destinadas a pessoas maiores de 18 anos e a participação tanto para empresas como para trabalhadores que buscam emprego são totalmente gratuitos.

Os candidatos deve levar CPF, carteira de trabalho (se tiver) e currículo. Os atendimentos serão por ordem de chegada, com distribuição de fichas, se necessário. "A cada edição, o Feirão de Emprego se consolida como mais um facilitador de oportunidades das pessoas a encontrarem um trabalho de acordo com seu perfil, bem como a de proporcionar às empresas a contratação de mão de obra qualificada" ressalta o diretor do Trabalho, Nelson Dietrich Junior.

As vagas disponíveis no Feirão podem ser consultadas no site da Prefeitura. Ao acessar o candidato deve verificar a vagas de interesse e os requisitos solicitados. O último feirão foi realizado em julho do ano passado, com mais de 500 candidatos encaminhados.