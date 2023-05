Festival gastronômico pretende movimentar cidades da Serra

A Sabores da Montanha, associação de empresários do setor gastronômico, realizará entre os dias 11 de outubro e 26 de dezembro deste ano o Festival Gastronômico Sabores da Serra Gaúcha. Será o primeiro festival a reunir as cidades da região, já nascendo como o maior do segmento gastronômico do Brasil em duração, com 76 dias. O objetivo é promover experiências inusitadas para o público e para toda a cadeia que compõe os elementos principais da gastronomia regional da Serra Gaúcha.

O evento reunirá os principais restaurantes, gastrobares, pizzarias, lanchonetes, hamburguerias, cafeterias, bistrôs, sorveterias, padarias, docerias, cervejarias, produtores artesanais e similares da região. Segundo o gestor da Sabores da Montanha, Reginaldo Pupo, o festival reunirá cidades das regiões turísticas das Hortênsias, da Uva e do Vinho e dos Campos de Cima da Serra. "Diferentemente dos festivais já existentes na região, que são realizados na baixa temporada com o objetivo de atrair turistas e vender pratos, o Festival Gastronômico Sabores da Serra Gaúcha tem o único objetivo de divulgar a gastronomia da região", explica Pupo.

O final do ano foi escolhido pois, nesta época a região recebe, em média, 3,6 milhões de turistas, de acordo com as prefeituras, oriundos de diversas regiões do Brasil e de outros países, grande parte com alto poder aquisitivo, em busca de atrativos de eventos natalinos. "Com isso, o evento se tornará uma grande vitrine para os restaurantes divulgarem seus produtos ou serviços", destaca o gestor.

Participam do evento cidades da região das Hortênsias (Canela, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula), região da Serra - Uva e do Vinho (Antônio Prado, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Veranópolis) e Campos de Cima da Serra (Bom Jesus, Cambará do Sul, Jaquirana, São José dos Ausentes, Vacaria).