Hospitais de Pelotas recebem novos equipamentos

O prefeito em exercício de Pelotas, Idemar Barz acompanhou a entrega de equipamentos para os hospitais filantrópicos de Pelotas, ocorrido no feriado, pelo governador Eduardo Leite. Os investimentos fazem parte do programa Avançar na Saúde, os quais somados chegam ao valor aproximado de R$ 3 milhões, beneficiando o Hospital Beneficência Portuguesa, o Hospital Santa Casa de Pelotas e o Hospital Universitário São Francisco de Paula.

Com diferentes demandas, cada instituição recebeu os utensílios e ferramentas de acordo com a sua necessidade, a fim de ampliar e qualificar a qualidade do serviço hospitalar prestado à comunidade pelotense. O governador do estado, Eduardo Leite, falou sobre a necessidade de equipamentos atuais para a garantia da qualidade na execução dos serviços. "Os serviços em saúde precisam ser realizados com a melhor estrutura possível, com equipamentos que não quebram, equipamentos novos e que dispõe de novas tecnologias. Celebramos a capacidade de superação e de entregar uma saúde de qualidade para toda população de Pelotas e região", pontuou o gestor.