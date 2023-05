Garibaldi promove o Festival do Moscatel no fim de semana

A cidade de Garibaldi realizará a primeira edição do Festival do Moscatel. A proposta é que o evento seja itinerante, no modelo happy hour, ocorrendo sempre próximo às vinícolas do município. Para este ano foi escolhido um local a céu aberto, em frente à Vinícola Peterlongo, que fica na rua Manoel Peterlongo Filho.

As atividades se estendem das 15h às 22h do dia 6 de maio, sábado A data é próxima ao Dia Internacional da Uva Moscato — celebrado no dia 9 de maio —, casta que serve de base para a elaboração do moscatel. "Queremos diversificar nossas atrações. Trabalhamos com o conceito de happy hour, em um evento que tem como proposta atrair toda a comunidade, mas especialmente o público jovem", explica a secretária de Turismo e Cultura, Ana Pauline Mombach.

O festival contará com a participação de vinícolas locais, que irão comercializar espumantes moscatéis e drinks derivados. Shows de bandas com repertório de MPB e rock irão ambientar o evento, que também trará gastronomia voltada a pequenos lanches e entradas, harmonizando com as bebidas.