Venâncio Aires tem aumento nos casos de transporte escolar irregular

Tem chamado a atenção da prefeitura de Venâncio Aires o número de notificações, realizadas pelo Departamento de Trânsito, a veículos que fazem o transporte de estudantes a instituições escolares. Entre as irregularidades mais frequentes, conforme o coordenador do setor, Luciano Teixeira, estão a falta de autorização para realizar o serviço.

Segundo ele, as fiscalizações estão sendo intensificadas tanto na cidade, nos bairros e também no interior. "Solicitamos aos pais que contratam esses serviços que conversem com os filhos em casa pra saber, por exemplo, se eles utilizam cinto de segurança e se não estão viajando de pé nas vans", apela Teixeira, lembrando que são infrações que colocam em risco a segurança dos estudantes. "São prestadores de serviços que tem responsabilidade no transporte dos alunos e os pais podem e devem cobrar que estejam em dia, realizando o trabalho", afirma ele.

A autorização, conforme o coordenador de trânsito, obedece aos artigos 136 e 137 do Código de Transito Brasileiro (CTB), e exigem alguns critérios de segurança como lanternas em dia, cintos de segurança para cada usuário, cadastro dos passageiros, equipamento que registra tempo e velocidade, entre outros. "É preocupante o que estamos constatando nestas fiscalizações. Além de irregularidades nos veículos, percebemos que ao serem avisados ou a constatarem a fiscalização, motoristas param para passar alunos que excedem a lotação para outros veículos. Teve estudante tendo que ir à pé, sendo deixados na rodovia, tendo que caminhar até o IFSul, por exemplo", destaca ele.

Teixeira lembra que os trabalhos de orientação aos condutores são contínuos ao longo do ano, intensificando-se nos meses que antecedem o início de um novo semestre escolar. "O que mais chama atenção é que tem condutores incentivando negativamente a regularização das vans escolares, os que tão regulares avisam os proprietários que estão irregulares. Isso é irresponsabilidade", destaca.