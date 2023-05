Santa Casa de Uruguaiana recebe R$ 100 mil do MPT

A unidade do Ministério Público do Trabalho em Uruguaiana destinou R$ 100 mil para reformas e melhorias nas instalações do Hospital Santa Casa de Caridade do município. O repasse foi definido no âmbito de uma Ação Civil Pública. A quantia é oriunda de acordo feito com a empresa BRK Ambiental, operadora de água e esgoto de Uruguaiana, após serem constatadas irregularidades nos procedimentos da empresa.

Os recursos vão viabilizar a última etapa de reforma do projeto de reforma da infraestrutura do telhado da Santa Casa, apresentado pela organização sem fins lucrativos Uruguaiana Viva. O plano intitulado Projeto Águas pretende eliminar pontos de infiltração e goteiras que afetam a segurança e o bem-estar dos pacientes. Além disso, o plano prevê também a instalação de reservatórios para garantir o abastecimento em caso de falta de água na rede geral. O projeto teve percalços durante a execução —foi constatado que havia risco na estrutura do telhado para receber o peso das caixas d'água.

A entidade então reorganizou a obra em três etapas e realizou a primeira, que consistiu na revisão e conserto do telhado. Foram removidas cumeeiras enferrujadas e fora de nível, trocados caibros e estruturados novos apoios, e realizada a impermeabilização das calhas e revisão das telhas. A obra agora se encontra na última fase.