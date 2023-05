Prédio da Escola das Profissões é inaugurado em Passo Fundo

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, apresentou mais uma oportunidade para que as crianças e jovens desenvolvam novas habilidades, inaugurando oficialmente o prédio da Escola das Profissões. No local acontecerão os cursos gratuitos do eixo 1, chamado de Profissionais do Futuro, voltados à tecnologia e línguas.

Conforme o prefeito, o espaço olha para os desafios que esperam a sociedade no amanhã. "A cidade que tiver o olhar para a capacitação das pessoas, para preparar os jovens para o que vai vir no futuro é uma cidade que está à frente. Inauguramos hoje um espaço de inovação e educação, que é um dos mais importantes projetos que temos para a educação de Passo Fundo", disse.

O secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, explicou o que será realizado no local. "Por que esperar para depois se podemos começar agora a preparar as nossas crianças e jovens para trabalharem com as tecnologias portadoras do futuro? Aqui, eles vão aprender robótica, desenvolvimento de games, métodos ágeis e línguas. Estamos oportunizando condições para que eles desenvolvam habilidades a fim de que possam fazer parte das soluções do mundo, que passa pelo domínio da tecnologia e de línguas"

Os cursos de formação dos Profissionais do Futuro contam com o suporte da Google, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. A parceria foi firmada pelo prefeito Pedro Almeida durante viagem a São Paulo, momento em que foram apresentadas iniciativas implementadas pelo município na área da Educação, e possibilitará aos alunos o acesso a importantes ferramentas.

O prédio da Escola das Profissões fica na Avenida Brasil, Centro, na frente do Largo da Literatura, e possui quatro andares. Salas denominadas Fab Lab, Laboratório de Informática e Imersão e Línguas foram projetadas para que os alunos troquem ideias e façam experimentações e descobertas.