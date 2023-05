Santo Ângelo lança aplicativo com serviços digitais

A prefeitura lançou o aplicativo Santo Ângelo Inteligente, ferramenta digital que centraliza todos os serviços oferecidos pela prefeitura, facilita o acesso do cidadão às contas públicas de forma interativa. O aplicativo deverá estar à disposição no Play Store nesta semana.

Com inovações e funcionalidades, o app foi elaborado pela Abase Sistemas em parceria com as secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação e de Planejamento Urbano e Habitação, para reduzir a burocracia e dar agilidade na prestação dos serviços públicos ao cidadão contribuinte. "A partir do aplicativo, o relacionamento do Poder Público municipal com o cidadão está ao alcance das mãos e, com apenas um toque, o contribuinte tem acesso às mais variadas informações sobre a gestão, contribuindo para fazer de Santo Ângelo uma cidade cada vez melhor para se viver, usando o desenvolvimento urbano para promover o desenvolvimento humano", assinalou o prefeito Jacques Barbosa.