Hospital Geral de Caxias do Sul busca regulação de novos leitos

A ampliação do Hospital Geral (HG) de Caxias do Sul foi entregue na sexta-feira (28), em solenidade com a presença do governador Eduardo Leite. Agora, com o prédio pronto, começa a fase de habilitação dos 118 novos leitos no Ministério da Saúde e de obras complementares. Para atender a essas necessidades, o governador e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, anunciaram mais R$ 7 milhões em recursos estaduais.

A conclusão da obra é considerada um símbolo do esforço coletivo dos governos estadual e municipal e da sociedade civil de Caxias do Sul. O novo anexo recebeu aporte de R$ 15 milhões em recursos do Estado, somados ao investimento feito pela prefeitura e ao valor captado pela administração do hospital na comunidade caxiense.

"Nós precisamos, sim, celebrar essa etapa da ampliação do Hospital Geral. Precisamos celebrar porque agora, com as instalações concluídas, podemos ir até o Ministério da Saúde e pedir a habilitação dos leitos. Vamos fazer isso já na semana que vem. Essa obra é um orgulho para o Rio Grande do Sul e uma demonstração da capacidade que a comunidade da Serra tem de se unir em prol de projetos que vão melhorar a vida das pessoas", afirmou o governador.

O novo prédio de sete andares junto ao HG tem uma área de 8.861 mil metros quadrados e vai abrigar novos leitos de internação e UTI. A obra custou R$ 37 milhões, provenientes da campanha Todos pelo Geral para Todos, que recebeu doações de entidades, empresas e pessoas físicas, além do repasse de R$ 15 milhões do governo do Estado, verbas públicas dos municípios de Caxias do Sul e Boa Vista do Sul, e de emendas parlamentares. Mantido pela Fundação da Universidade de Caxias do Sul (FUCS), com o aporte de recursos públicos, o HG oferece atendimento humanizado via Sistema Único de Saúde (SUS) a mais de 1,2 milhão de habitantes de 49 municípios abrangidos pela 5ª Coordenadoria Regional da Saúde do Rio Grande do Sul.