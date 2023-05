UFSM abre inscrições para mais de 1 mil vagas em pós-graduação no 2º semestre

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) divulgou edital do processo seletivo para especialização, mestrado e doutorado, com ingresso no segundo semestre letivo de 2023. São oferecidas 327 vagas de doutorado, 688 de mestrado e 48 de especialização, totalizando 1.063 vagas para ingresso a partir de julho. As inscrições podem ser realizadas através do Sistema Online de Inscrição até o dia 29 de maio.

Uma mudança neste edital são as janelas de seleção, ou seja, os interessados terão dois momentos para realizar a inscrição no processo seletivo. Após o dia 29, haverá uma segunda janela de inscrições, ofertada por alguns cursos, de 10 a 21 de agosto. As duas janelas de seleção e ingresso são processos independentes. A alteração foi feita para aumentar a atratividade do processo seletivo para os estudantes