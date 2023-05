Sesi inaugura espaço para atendimentos de saúde em Panambi

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) colocou à disposição da comunidade de Panambi o Espaço Saúde, sediado na rua Konrad Adenauer, 1585, bairro Érica. O local , inaugurado na semana passada, abriga todos os serviços da instituição, incluindo desde saúde ocupacional e mental, até aplicação de vacinas e consultas de enfermagem. A inauguração oficial ocorreu com a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Porcello Petry, do superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo, e de autoridades políticas e empresariais locais.

"Cheguei há alguns dias da Alemanha, onde participei de mais uma Feira Industrial de Hannover. E lá, pude perceber a presença marcante e inovadora destes dois pilares naquela sociedade: atenção à saúde e à educação. O mesmo cuidado com estes temas encontro aqui, nesta laboriosa comunidade", destacou Petry, em seu discurso.

No local, serão ofertados diversos serviços, como consultas, exames, avaliação psicológica e psicossocial, e aplicação de vacinas, dentre outros. Segundo Petry, o espaço de saúde resume o modelo de cuidado integral prestado pela instituição, com a oferta de vários serviços. Ele reforçou, ainda, que no âmbito educacional, foi apresentada a ampliação e revitalização de áreas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

"O ensino e uma vida saudável são fatores que impactam a produtividade, a inovação, e, enfim, a competitividade da indústria. Esse contexto justifica plenamente os investimentos que estão sendo feitos e que são oriundos das contribuições compulsórias recolhidas pelas indústrias a cada mês. Assim, são recursos privados que retornam para as empresas por meio de serviços do Sistema S da indústria", disse o presidente da Fiergs durante a solenidade de inauguração do espaço