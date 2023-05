Com recursos, Rio Grande vai retomar a construção de moradias populares

A prefeitura de Rio Grande recebeu R$ 2,4 milhões para retomar a construção de 1.434 unidades habitacionais inacabadas. Os recursos serão repassados pelo governo do Estado e fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que liberou R$ 6,7 milhões para a finalizar a construção de moradias populares executadas por cooperativas de construção no estado.

Segundo o superintendente de Regularização Fundiária e Habitação, Leonardo Bozzetti, que participou da assinatura do acordo entre o governo do Rio Grande do Sul e a Caixa Econômica Federal, o recurso é proveniente de um aditivo orçamentário e será liberado pelo Estado nos primeiros dias de maio, para que as cooperativas possam retomar as obras o mais rápido possível.

"Em Rio Grande algumas das obras beneficiadas, como o empreendimento Junção Vertical, tem perspectiva de entrega de unidades ainda para o ano de 2023. O município foi parceiro do governo estadual neste processo e está fiscalizando para que as obras sejam entregues o mais rápido possível", afirmou Bozzetti.

Nos próximos dias, o prefeito Fábio Branco participará de uma série de reuniões com autoridades e representantes de instituições de ensino para falar sobre a regularização fundiária e os futuros projetos de habitação no município. "Queremos firmar novos acordos de cooperação com o governo do Estado dentro do programa Avançar para promover o desenvolvimento da cidade, gerar renda e melhorar a qualidade de vida da nossa população"- acrescenta o prefeito.