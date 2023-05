UFPel entrega restauro de obras de arte do Palácio Piratini

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) fez a entrega de obras de arte restauradas no Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG), no Sul do Estado. O acervo conta com 17 pinturas restauradas dentro do Projeto de Extensão Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Pinturas (Lacorpi). As obras estão em exposição no Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG) da UFPel até o dia 6 de maio e depois retornam ao local de origem, o Palácio Piratini, sede do Poder Executivo do estado do Rio Grande do Sul.

A restauração ocorreu dentro da ação "Palácio Piratini 100 anos - Restauração das Pinturas de Cavalete", pertencentes ao acervo do Palácio Piratini que integra o acordo celebrado entre a universidade e o Estado. O processo restitui a integridade das obras e ainda possibilitou varias praticas que envolveram a comunidade e a universidade, a fim de debater a importância da preservação do patrimônio cultural. As etapas do projeto envolveram procedimentos de conservação-restauração, bem como exames pontuais e globais, análises estética, iconográfica, iconológica, histórica, assim como os procedimentos práticos da restauração.

A mostra conta com pinturas de cavalete produzidas por Helios Seelinger, Leopoldo Gotuzzo, Libindo Ferrás e Glauco Rodrigues, Guido Mondin, Benette Casaretto Motta, Jatyr Loss, Ângelo Guido, Masanori Uragami e outros. Dentre as obras expostas, em sua maioria, óleo sobre tela há também duas aquarelas. Já entre as temáticas, próprias do período em que foram feitas, estão os temas religiosos, naturezas mortas e paisagens.

De acordo com a coordenadora do Lacorpi, Andréa Lacerda Bachettini, a exposição evidencia a arte como testemunha de seu tempo. Para a coordenadora, o contexto em que se inserem, como não poderia ser diferente para o começo do século XX, é bastante masculino, com homens pintores, professores, críticos de arte e historiadores. "As mulheres são exceção na história que consta nos livros, assim também é na coleção do Piratini, entre as 17 obras há apenas uma pintura de autoria feminina, que estava identificada como "pintor desconhecido", mesmo constando no quadro o nome da pintora pelotense, Benette", pontuou.

A Exposição das pinturas restauradas poderá ser visitada até o sábado (6), no MALG, localizado à Praça 7 de julho, 180, no Centro de Pelotas. A entrada é gratuita. O museu funciona de terça a sábado, das 12h30 às 18h30.