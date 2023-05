Presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul sugere criação de distrito industrial na região de Vila Oliva

O presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, Zé Dambrós (PSB), assumiu a tribuna em sessão, na semana passada, para defender a indicação ao Executivo para a criação de um distrito industrial em Vila Oliva. De acordo com o vereador, o atual espaço reservado às indústrias, que surgiu na década de 1970 no lado oeste da cidade, estaria lotado ou com áreas reduzidas para novos empreendimentos.

Diante disso e levando em conta que o futuro aeroporto da cidade será instalado em Vila Oliva, Dambrós avalia como estratégico abrir um novo lugar para o nicho industrial no interior caxiense. "Proponho que seja instituído estudo de novo distrito industrial de Caxias entre as imediações do futuro aeroporto e a Rota do Sol. Estivemos verificando esse espaço. Fui ao local e fiz uma avaliação. O aeroporto pode ser um atrativo para novas empresas. Se nos unirmos em torno dessa proposta, poderemos exigir que Estado e Federação nos apoiem, afinal, Caxias gera relevantes impostos e tem direito a receber retorno", entende o presidente do Parlamento municipal.

Dambrós observa que a localização favorece a logística e a promoção de emprego e renda, além de abrir campo para mão de obra prisional, na medida em que na direção de Vila Oliva se encontra a Penitenciária Estadual. O vereador sugere que o município comece a adotar estudos e medidas e promover discussões relacionadas ao assunto. "Iniciamos o debate, envolvendo pautas únicas que fazem bem à cidade".