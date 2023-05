Novo distrito industrial de Erechim é entregue pela prefeitura

A prefeitura de Erechim fez a entrega do novo Distrito Industrial Giácomo Madalozzo, localizado no bairro industrial Davide Zorzi, localizado às margens da BR-153. A área, com capacidade para 39 empreendimentos, em terrenos que variam de 3 a 14 mil metros quadrados, vai expandir o setor industrial e tem expectativa de gerar, com todas as empresas instaladas, entre 1,5 a 2 mil novos empregos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, comenta que a nova área industrial tem mais de 412 mil metros quadrados. Em março, o município divulgou a lista das empresas habilitadas - ao todo, 32 conseguiram atingir a habilitação. "Este projeto também tem preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, tem três áreas verdes e uma área de preservação permanente (APP)", ressalta o secretário.

As empresas selecionadas para se instalarem no local devem se manter em plena atividade no período mínimo de 10 anos. As obras civis de implantação do empreendimento deverão ser iniciadas no prazo máximo de 180 dias, contados a partir da data da entrega do terreno, conforme a previsão da prefeitura.