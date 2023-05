Programa de startups abre nova turma em Caxias do Sul

Estão abertas as inscrições para a nova turma do Startup Caxias, dentro da etapa de Pré-Aceleração da iniciativa. O programa, que consiste em workshops, consultorias e momentos de interação e divulgação de projetos, é destinado para aqueles com mentes criativas e que desejam ingressar no mundo da inovação. Também podem se inscrever startups em estágio inicial, com equipes de até cinco pessoas.

Os encontros vão ser online, nas segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 21h30. Somente o primeiro e o último encontro serão presenciais, no Espaço de Negócios Sebrae. Segundo o secretário do Desenvolvimento Econômico e Inovação, Élvio Gianni, a ideia do programa é formar novos empreendedores, de acordo com uma "nova matriz de ciência e tecnologia".

A primeira turma do Startup Caxias teve início em março e os encontros resultaram em 16 projetos inovadores, com potencial de se tornarem startups. As equipes já estão se organizando para apresentarem suas ideias em uma pré-banca, que é uma preparação para o Pitch (apresentação curta e direta que tem como objetivo despertar a atenção de investidores, parceiros ou clientes). Para o próximo semestre, está prevista a abertura de turmas para as fases de Aceleração e Tração/Escala, destinada para quem possui negócios e quer validar um novo produto ou buscar novos clientes e investidores.

Josiane Ferreira é consultora de negócios e afirma que o Start Caxias tem sido aquela pausa que os consultores sempre orientam para adquirir fôlego estratégico. "Sou analista de negócios há tanto tempo que, quando precisei voltar a ser aluna de uma capacitação para a ideação de um projeto, percebi que estava em modo automático em algo que precisa ser readaptado no meu negócio: o pensamento ágil de ser uma startup. E, o que eu tanto apontava como sugestão para as outras empresas que atendo, não estava se aplicando na minha ideia de negócio: planejar 80% do tempo e aplicar nos 20% restante", conclui Josiane.