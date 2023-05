Centro Tecnológico da UCS amplia espaço voltado para os alunos

Com a inauguração de novas instalações, o Centro Tecnológico (CETEC) Fundamental da Universidade de Caxias do Sul (UCS), originalmente instalado no bloco I, passou a ocupar todo o terceiro piso do Bloco J, que já abrigava 10 salas de aula da instituição de ensino. Os novos espaços consistem em ambientes de atendimento educacional especializado, orientação educacional, dança e atividades físicas, e música e teatro.

A escola de tempo e ensino integral proporciona aos estudantes, do 6º ao 9º ano, diferentes situações de aprendizagem que os levam a experimentar e compreender fenômenos das diversas áreas do conhecimento de forma teórica e prática. A escola possibilita aos estudantes a apropriação e a transformação dos conhecimentos, no processo de formação de cidadãos comprometidos com o seu tempo e com a construção de uma sociedade mais justa, por meio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, vinculando a educação escolar às práticas sociais.

"Nossos estudantes concluirão seus estudos de graduação daqui a nove ou doze anos, ou seja, em 2035. Portanto, as habilidades e competências que serão exigidas desses jovens são bastante diversas das que foram pensadas em anos anteriores", aponta a diretora do CETEC, Ana Cristina Possapp Cesa, destacando que a escola oferece um ensino personalizado, para que cada aluno percorra a sua própria trilha formativa e desenvolvs.

Além disso, a autonomia com responsabilidade faz parte dos princípios da instituição de ensino, que também se preocupa com as questões ambientais, sociais e científicas. "Ao receber as pessoas para conhecer a escola sentimos o encantamento com a proposta pedagógica e a confiança que a comunidade tem no CETEC. Estamos muito felizes com o sucesso", conta Andréia.

Para a diretora do CETEC Fundamental, Ana Cristina Possapp Cesa, a ampliação, um ano após abrir as portas, é demonstrativo de que a sociedade caxiense entendeu e acolheu a proposta inovadora no Ensino Fundamental. "Com essas novas salas temáticas, bem como laboratórios e salas de aula, teremos condição de atender ao fundamental II e aumentar a oferta para o 5º ano, a partir de 2024", celebra.