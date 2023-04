Campus da UCS em Bento vai ofertar curso de Enfermagem

O Campus Universitário da Região dos Vinhedos vai acrescentar mais uma graduação à grade de formações da universidade. O Ministério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União a portaria que autoriza a instalação do curso de Enfermagem no campus da Universidade de Caxias do Sul (UCS), em Bento Gonçalves.

Esse era o último rito legal a ser cumprido após a graduação ter conquistado, em outubro passado, conceito 5 - nota máxima concedida pelos avaliadores do MEC. Assim, a instituição fortalece ainda mais a sua vasta área formativa voltada à área da vida.

O processo seletivo para formar a histórica primeira turma de alunos de Enfermagem da UCS Bento ocorrerá a partir de maio, em meio a uma intensa programação voltada a celebrar os profissionais da área. O curso será formalmente apresentado à comunidade regional durante as comemorações da Semana da Enfermagem, festejada em todo o país entre os dias 12 e 20 de maio. Entre as diversas ações planejadas para divulgar a graduação está uma agenda de visita às instalações do curso, direcionada a autoridades, imprensa e profissionais da área.

Conforme a portaria assinada pelo MEC, a UCS Bento está apta a receber até 40 alunos por ano para ingressar no curso. As aulas começarão em agosto, quando se inicia o novo semestre letivo na universidade, no turno da tarde-vespertino e com algumas disciplinas à noite, mas com as aulas práticas ocorrendo na parte da tarde, já a partir do terceiro semestre da formação.

Para implantar o curso a instituição investiu cerca de R$ 1 milhão no Laboratório de Habilidades. "É um laboratório novo, com manequins de última geração que permitem simulações como se estivéssemos diante de um paciente", elogia a professora Daiane Vergani, doutoranda em Ciências de Saúde e coordenadora do curso na UCS Bento.

O espaço, no entanto, compõe apenas um dos ambientes de aprendizados. Os alunos também terão aulas em outros laboratórios e vivenciarão experiências nos campos práticos, principalmente nos hospitais de Bento Gonçalves e de Garibaldi.