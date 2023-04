Exposol ocorre ao longo do feriadão em Soledade

A 21ª edição da Exposol, Exposição Feira de Soledade, ocorre de sexta-feira (28) até segunda-feira (1), no Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz em Soledade. A edição de 2022 gerou um volume de negócios de aproximadamente R$ 50 milhões e recebeu cerca de 150 mil visitantes Para 2023, as expectativas são ainda mais altas. A feira deverá atrair cerca de 170 mil visitantes, mais de 460 expositores, 50 investidores, 40 mil compradores e 400 estudantes e pesquisadores.

A feira atrai compradores e visitantes de diversos estados do Brasil, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Goiás, e também de outros países da América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. A feira é composta por diversos eventos, como a Feira Internacional de Joias e Pedras Preciosas, Feira da Indústria, Comércio e Serviços, Feira de Agronegócios, Máquinas e Implementos, Feira de Inovação e Sustentabilidade, Feira de Ovinos, Pecuária de Corte, Leite e Remate de Bovinos, Feira da Agroindústria Familiar, Artesanato e Floricultura, Salão do Automóvel, Praça de Alimentação e espaços alternativos.

Além da visitação nas feiras integrantes da Exposol, contempla ainda a programação do evento o segundo concurso de assadores de churrasco, palestras técnicas, encontro estadual de soberanas, shows nacionais e diversas atividades culturais. Além disso, os visitantes poderão conhecer o Museu das Pedras Preciosas e Mineralogia Egisto Dal Santo durante todos os dias da feira.

O Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz, que será a sede da Exposol, está passando por diversas melhorias para receber de maneira qualificada os expositores e visitantes da feira. O local possui cerca de 215 mil m² de área e é considerado um dos melhores do interior do estado do RS.

O evento tem entrada gratuita todos os dias. O objetivo é superar a marca de visitantes do ano passado, quando cerca de 150 mil pessoas foram ao evento.