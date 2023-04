Biblioteca pública de Santa Maria vai passar por reforma

Com o objetivo de recuperar e melhor utilizar a Biblioteca Municipal Henrique Bastide, a prefeitura de Santa Maria lança nova licitação para a reforma do local. O edital licitatório anterior não recebeu propostas e foi relançado nesta quinta-feira (27). O valor anterior (R$ 552.7 mil) teve uma pequena redução em função de alterações do projeto, e agora a obra é orçada em R$ 547.5 mil A abertura das propostas será em 19 de maio.

O projeto da reforma prevê a reforma parcial do prédio da Biblioteca Municipal, sendo os principais serviços contemplados: repintura fachada oeste, correção de piso externo, substituição da cobertura de vidro e telhado, reparos em paredes internas, instalação de um elevador interno, colocação de parapeitos de vidro, adequação de sanitários para PCD, adequação de uma sala existente para funcionamento de uma copa, instalação PPCI (barras antipânico nas portas de entrada) e reformas na sala do acervo.

Segundo a secretária de Cultura, Rose Carneiro, além da reforma do prédio, a pasta planeja propor por meio de edital um novo painel nos fundos, assim como feito nos mirantes da estrada do Perau e no Parque Itaimbé, com a atuação de artistas locais. Porém não há previsão de data.