Três Coroas recebe o Campeonato Sul-Americano de Canoagem

De sexta a domingo (28 a 30 de abril), a cidade de Três Coroas e os amantes da canoagem voltam suas atenções para as corredeiras do Rio Paranhana, que recebe o campeonato Pan- Americano de Canoagem. Mais de 150 atletas de 11 países disputam as duas vagas para os Jogos Pan-Americanos, que acontecem em outubro deste ano, no Chile. O melhor atleta da cada modalidade - slalom e caiaque cross - fica automaticamente classificado para a competição.

Ao todo serão duas modalidades em disputa: canoagem slalom e caiaque cross. Delegações do Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Peru, Venezuela, Paraguai, Jamaica e Equador já estão confirmadas.

Os canoístas e multi medalhistas brasileiros Ana Sátila e Pepê Gonçalves integram a delegação brasileira. Ana é o principal nome da canoagem slalom brasileira, ela já participou de duas Olimpíadas e soma três medalhas de ouro e uma de prata em Jogos Pan-americanos. Pepê tem três medalhas em Jogos Pan-americanos, duas de ouro e uma de prata, e em 2020, com o bronze no K1 em Ljubljana (SLO), se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha em provas olímpicas em uma etapa da Copa do Mundo da modalidade.

O público conta com opção de transporte gratuito com saídas da Praça Affonso Saul, no centro da cidade, às às 9h e 11h, e retorno do Parque das Laranjeiras às 16h e 20h, tanto no sábado como no domingo. Estão confirmadas delegações do Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Peru, Venezuela, Paraguai, Jamaica e Equador.

O ingresso para o Pan-americano de Canoagem pode ser adquirido diretamente na bilheteria do Parque das Laranjeiras nos dias de evento e custa R$ 10, mais a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Para os moradores de Três Coroas o valor do ingresso é R$ 5, mais 1 quilo de alimento. As doações serão encaminhadas a entidades sociais pela prefeitura de Três Coroas.