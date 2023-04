Novo Hamburgo tem maior abertura de vagas desde agosto

A cidade de Novo Hamburgo apresentou em março deste ano o melhor saldo na geração de emprego com carteira assinada desde agosto do ano passado. Segundo balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do governo federal divulgado nesta quinta-feira (27), a economia hamburguense teve um saldo positivo de 464 postos de trabalho no mês de março.

Com isso, a oferta de emprego volta a crescer em Novo Hamburgo. Foi o segundo melhor resultado na Região Metropolitana, atrás apenas de Porto Alegre, e o sexto melhor em todo o Estado. No primeiro trimestre deste ano, o município acumula 469 novas vagas de emprego criadas, com estoque de 69.460 postos de trabalho.

A indústria e o setor de serviços foram os destaques de março, respectivamente com 195 e 187 empregos criados. O comércio também se destacou, com 80 novas vagas, enquanto a construção civil teve saldo positivo de quatro postos de trabalho. Já a agropecuária foi o único setor que demitiu mais que contratou, com saldo negativo de dois.